tb/pm Haren. Der Rotary Club (RC) Haren hat sich mit einer Walnuss an einer weltweiten Aktion ihrer Vereinigung beteiligt, bei der es darum ging, mit der Pflanzung eines Baumes ihre Umgebung lebenswerter zu machen.

Umweltschutz und Verantwortung für die Erde gingen jeden Menschen etwas an, sagte Ina Nowak, Vorsitzende des RC Haren. Als Rotarier in dienender Funktion habe man die Pflicht, sich aktiv daran zu beteiligen. Der ausgewählte Walnussbaum sei eigentlich nicht in Europa heimisch, sondern mit den Griechen und Römern über Frankreich nach Deutschland gekommen. „Aber damit hat er internationale Wurzeln und ist sehr rotarisch.“

Mit der Pflanzung des Baumes am Yachthafen endete das aktuelle Clubjahr. Nowak berichtete, es habe eine ganze Reihe Aktionen zugunsten des Allgemeinwohles gegeben, unter anderem Bücherspenden oder einen Märchenabend für Geflüchtete. Insgesamt habe Rotary Haren 12.000 Euro an den Kinderschutzbund und an den NABU gespendet.

Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Männer und Frauen. Von seinen Mitgliedern werden herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement erwartet. Toleranz gegenüber allen Völkern, Religionen, Lebensweisen und demokratischen Parteien ist für Rotarier nach eigenen Angaben oberstes Gebot. In Deutschland gibt es 1062 Clubs mit 55.000 Mitgliedern.