Haren. Am Montagnachmittag ist es aus ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 bei Haren gekommen. Der alleinbeteiligte Fahrer eines Opels wurde hierbei schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen unserer Redaktion befuhr der 79-Jährige mit seinem Opel die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Norden. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam an der Außenschutzplanke der Anschlussstelle Haren zum Stehen. Der 79-Jährige wurde schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.