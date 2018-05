Haren. Nach intensiver Vorbereitung haben alle Teilnehmer des Abzeichenlehrganges des Reit-und Fahrvereins Rütenbrock die Prüfungen bestanden.

In der Reithalle des Pony- und Ferienhofes Gerdes in Oberlangen bescheinigten die Richter des Pferdesportverbandes Weser-Ems e.V., Birgit Humme und Katharina Hermeling, den Teilnehmern eine sehr gute Vorbereitung.

Zum engagierten Trainerteam gehörten Kathrin Kohne, Simone Stroot, Henrike Wessels, Johanna Gerdes, Helena Meyer, Anja Müter, Rita Bölsker und Sonja Gerdes, die an vier Wochenenden das theoretische und praktische Prüfungswissen vermittelt haben. Die Prüfungen bestanden aus Dressur- und Springprüfungen, der Bodenarbeit, einer theoretischen Prüfung, einer Prüfung zum Umgang mit dem Pferd sowie in einem Geländeritt.

Jugend- und Nachwuchsförderung

Viel Zeit und Energie investiert der RuF Rütenbrock seit Jahren in die Jugend- und Nachwuchsförderung. Um einen solchen Lehrgang durchführen zu können ist der Verein auf andere Standorte angewiesen. Deshalb legten der Verein und der Ponyhof Gerdes auch für diesen Lehrgang ihre Ressourcen zum Wohle der Nachwuchsarbeit zusammen. Der Hof Gerdes bietet hierfür hervorragende Voraussetzungen, denn alles, was zum Wissen rund um den Reitsport dazu gehört, kann man hier zeigen. Man bekommt seltene Einblicke ins Herdenverhalten und kann nahezu die gesamte Palette der Pferdewelt direkt erfahren. Dem Nachwuchs den Reitsport nahe zu bringen und die Freude am Pferd zu vermitteln, dazu diente auch der jetzt durchgeführte Abzeichenlehrgang.

Aus den Händen der Richterinnen, der Jugendwartin Henrike Wessels sowie als Stellvertreterin des Vorstandes, Rita Bölsker, konnten folgende Teilnehmer ihre Urkunden und Anstecknadeln entgegennehmen: BP Basispass Pferdekunde: Kock Ann-Kathrin, Otten Svena, Schmitz Iris, Schwänen Maja, Arling Corinna, Heine Carla, Horstmann Kerstin, Horstmann,Leevke, Husmann Ina, Jänen Emma, Koop Ronja, Penkowski Selina, Riezen van Katharina, Riezen van Tessa, Robben Emily, Weist Leonie. DRP Deutscher Reitpass: Kock Ann-Kathrin, Otten Svena, Schmitz Iris, Schwänen Maja, Albers Emely, Gerdes Lynn, Hagen Elea, Vortherms Ida, Wester Nele. DLA 5 Longierabzeichen: Kemper Jaimie, Hebbelmann Maria. RA 5 Reitabzeichen: Heine Luisa. RA 4 Reitabzeichen: Marieke Deuling, Maike Deuling.