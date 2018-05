Haren. Das deutsch-niederländische Fahrradereignis Giro ohne Grenzen führt die Teilnehmer am Sonntag, 6. Mai, wieder über einen Rundkurs durch Westerwolde und das Emsland mit einer Pause am Schloss Dankern.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim ehemaligen Café Zandberg, A-weg 30, in Musselkanaal. Zwei Touren sind vorbereitet. 55 Kilometer haben die Teilnehmer des Picknick-Giro vor sich. Auf Radwanderwegen geht es gemütlich durch Westerwolde und das Emsland.

Bei der Gruppo Sportivo fahren 50 Radsportler über 100 Kilometer auf dem Rundkurs Musselkanaal, Ter Borg, Sellingen, Hilterberg, Schloss Dankern, Gut Landegge und Ter Apel zurück nach Musselkanaal. Mit einem Augenzwinkern haben die Organisatoren den Hilterberg zum „Dach des Giro ohne Grenzen“ erklärt. Die Sportler werden um 11.45 Uhr von Ex-Weltmeister Gerard Schipper auf die Tour geschickt.

Zwischen 14 und 15 Uhr begrüßt Caroline Freifrau von Landsberg-Velen die Teilnehmer beider Touren beim Schloss Dankern in Haren-Dankern. Hier gibt es einen Workshop „Matjeshappen“ mit der Visboetiek Hendrik & Fiona. Bei der An- und Abfahrt können die Teilnehmer einen Zwischenstopp auf dem Parkplatz beim Supermarkt Edeka-Konen, Marienstraße 2 in Haren-Erika, machen, wo Kaffee und Kuchen serviert werden.

Mit der Radtour erinnert der Verein Zandbergia an die erste Etappe des Giro d’Italia am 12. Mai 2002 von Groningen nach Münster, die durch die niederländische Landschaft Westerwolde und das Emsland führte. 2012 hat der Vorsitzende der Stichting Zandbergia, Wim Mensen, erstmals eine Radtour auf den Spuren der Rennsportler organisiert, die seitdem jedes Jahr wiederholt wird. Zu den Unterstützern gehören die Stadt Haren und die Ems-Dollart-Region. Die Organisatoren um Wim Mensen und Bart Kruizinga bitten die Autofahrer um Verständnis und Rücksichtnahme auf die Giroteilnehmer. In diesem Jahr ist das Motto „Sicher Radfahren/Veilig Fietsen“. Darum gibt es am Samstag, 5. Mai, einen Gottesdienst zum Gedenken an bei Unfällen gestorbene Radfahrer um 19 Uhr in der St. Josephkerk Zandberg, Kerklaan.