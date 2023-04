Felix Haßmann auf Pit Perigueux. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Horses & Dreams Lienener Haßmann will junge Pferde auf Top-Level bringen Von Mona Alker | 21.04.2023, 19:02 Uhr

Platz zwei am Mittwoch, Platz zwei am Donnerstag: Felix Haßmann hat bei Horses & Dreams gleich mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Der Lienener überzeugte bei den jeweiligen Einlaufspringen auf Zwei- und Drei-Sterne-Niveau, musste nur am Freitag etwas federn lassen, als er bei der Großen Tour das Stechen verpasste.