Die Mühle am Goldbach in Hagen braucht ein neues Wasserrad: Stephan Witke vom Mühlenverein hofft auf Spenden. FOTO: Raphael Steffen up-down up-down Renovierung in Hagen geplant Wie Stephan Witke die Gellenbecker Mühle auf Vordermann bringen will Von Raphael Steffen | 04.07.2022, 13:53 Uhr

Neuer Boden, neues Wasserrad: In der Gellenbecker Mühle in Hagen stehen umfangreiche Renovierungsarbeiten an. Eine langfristige Entwicklung macht dem Müller trotzdem Sorgen.