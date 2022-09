Die Bühne steht: Seit Mittwoch läuft der Aufbau des Festzeltes für die Hagener Wiesn. Organisator ist erstmals Christian Schubert, nachdem Frank Runde nach elf erfolgreichen Auflagen die Aufgabe abgegeben hat. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down Oktoberfest-Feeling 2022 Warum es für die Hagener Wiesn noch Karten gibt Von Wolfgang Elbers | 08.09.2022, 14:01 Uhr

Neuer Organisator, aber bekanntes Format: Am Samstag lädt Christian Schubert zur Hagener Wiesn am Schulzentrum in Hagen aTW.