Die Stadtwerke Osnabrück werden ab Juli 2022 den Gaspreis verdoppeln. Werden nun auch andere Gas-Anbieter im Landkreis die Preise erhöhen? FOTO: Jörn Martens Erhöhung bei Stadtwerken Osnabrück Erhöhen Gas-Anbieter rund um Osnabrück ihre Preise noch in diesem Jahr? Von Ina Wemhöner | 19.04.2022, 08:49 Uhr

Die Folgen des Krieges in der Ukraine bekommen Bürger in der Region finanziell nun deutlich zu spüren: Die Stadtwerke Osnabrück werden zum 1. Juli 2022 den Gaspreis verdoppeln, dies kündigte Stadtwerke-Chef Christoph Hüls bereits an. Werden nun auch andere Gas-Anbieter im Landkreis die Preise erhöhen?