Angrenzendes Feld gerettet Waldbrand in Lengerich gerade noch rechtzeitig gelöscht Von Arlena Janning | 19.07.2022, 14:34 Uhr

In einem Waldstück in Lengerich ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gerade noch rechtzeitig vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern.