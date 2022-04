Die Geschichte des Restaurants „Da Pino“ beginnt eigentlich schon in den Sechzigerjahren, als Pino Gianfaldones Vater aus Italien nach Osnabrück kommt. 1972 holt er seine Familie nach, darunter den damals 15-jährigen Pino. Den zieht es zunächst in die Automobilbranche: Er arbeitet unter anderem in Wolfsburg und Stuttgart, bevor er schließlich nach Osnabrück zurückkehrt. Warum er letztendlich in die Gastronomie gewechselt ist, das kann Pino Gianfaldone gar nicht genau sagen: „Es hat sich einfach so ergeben.“ Durch einen Bekannten wird er auf ein Lokal an der Iburger Straße in Hagen aufmerksam. Dort, gegenüber dem heutigen Standort, eröffnet Gianfaldone 1983 eine Pizzeria, das „La Conca d’Oro“, der Name einer Region in Gianfaldones sizilianischer Heimat. Das Kochen bringt er sich selbst bei.

„Alles Italienische war damals fremd in Hagen“, erinnert sich Gianfaldone. „So etwas wie eine Pizzeria gab es noch nicht.“ Ein Bekannter warnt ihn vor zu großen Hoffnungen: „Wenn du in Hagen ein Restaurant aufmachst, hast du nur am Sonntag Gäste. Unter der Woche ist hier nichts los. Versuch trotzdem weiterzumachen.“ Pino Gianfaldone macht weiter, auch wenn es immer mal wieder Wochen und Monate gibt, in denen nur wenig Betrieb ist. „Aber wir haben immer durchgehalten.“

Elf Jahre nach der Eröffnung erhält Gianfaldone das Angebot, in das Haus auf der anderen Straßenseite einzuziehen. Sohn Giacomo erinnert sich, dass seine Familie lange über den Umzug diskutiert hat: „Wir mussten raus aus der Komfortzone. Wir brauchten mehr Mitarbeiter, mehr Gäste – einfach von allem ein bisschen mehr.“ Seinem Vater zufolge war die Entscheidungsfindung jedoch nicht schwer: „Die Stammgäste haben uns überredet, das zu machen.“ So zieht Gianfaldone in das doppelt so große Haus am Dorfbrunnen und eröffnet ein Restaurant, das er „Da Pino“ nennt – nach dem inoffiziellen Namen der Pizzeria.

Für Giacomo Gianfaldone war der Umzug genau die richtige Entscheidung angesichts der Tatsache, dass immer mehr Pizzerien ihre Türen öffneten: „So haben wir etwas mit Alleinstellungsmerkmal geschaffen.“ Das „Da Pino“ versucht, sich mit speziellen Aktionen von anderen Restaurants abzuheben: So organisierte Gianfaldone Abende, an denen Sänger der Staatsoper Hannover für die Gäste sangen, während diese das Menü genossen. Außerdem veranstaltete er Reisen mit den Besuchern – einmal fuhr er sogar mit ihnen nach Sizilien in seinen Geburtsort Capizzi. Giacomo zufolge ist vor allem diese freundschaftliche Beziehung zu den Gästen, gepaart mit italienischer Lebensfreude, das Erfolgsrezept des „Da Pino“ – und natürlich die Küche: „Wir versuchen, Sachen zu besorgen, die es woanders nicht gibt“, berichtet der 27-Jährige. „Außerdem ist alles frisch“, fügt sein Vater hinzu.

Arabische Stammgäste

Nach 30 Jahren hat das „Da Pino“ viele Stammgäste: aus dem Osnabrücker Raum, aus dem Münsterland und sogar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: „Die kommen einmal im Jahr nach Deutschland und essen dann immer bei uns“, so Gianfaldone. Viele Besucher kommen natürlich auch aus der Kirschgemeinde selbst: „Die Hagener haben sich eigentlich immer gefreut, dass wir da sind“, resümiert er und dankt für die Treue.

Der Zukunft sehen die Gianfaldones gelassen entgegen. „Die 40 machen wir auf jeden Fall noch voll“, verspricht Giacomo. Der Sohn ist zwar fest in den Betrieb eingebunden, arbeitet aber hauptberuflich als Wirtschaftsingenieur, sodass er das Restaurant wohl nicht übernehmen wird: „Aber man weiß ja nie.“ Für Pino Gianfaldone steht eins jedenfalls fest: „Jetzt sind wir da, jetzt machen wir auch weiter.“