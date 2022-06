Das etwa 4 Meter breite und 75 Zentimeter hohe Plakat hing am Zaun des Kindergartens St. Franziskus an der Ecke Sudenfelder Straße/Natruper Straße. Es ist gelb und mit schwarzen Lettern bestückt – und zwar beidseitig, wie Obermeyer betont. „Damit kann niemand etwas anfangen“, schlussfolgert er. Niemand außer dem Wallfahrtsverein selbst, der das Plakat jedes Jahr aktualisiert und erneut aufhängt.

Insgesamt hingen in Gellenbeck drei Plakate. Das sei Praxis seit ungefähr 15 Jahren, meint Obermeyer. Und noch nie sei ein Plakat entfernt worden. „Ich bin wirklich enttäuscht.“

Obermeyer signalisierte, er werde Anzeige gegen unbekannt erstatten. Er mutmaßt, dass der Diebstahl in Zusammenhang mit einer Party im Domchorkotten stehen könnte, die nach seiner Beobachtung in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat. Eventuell hätten angeheiterte Besucher das Plakat entfernt und irgendwo wieder abgelegt. Deshalb appelliert er an die Gellenbecker, auf ihren Grundstücken nach dem Plakat Ausschau zu halten. Er selbst habe die unmittelbare Umgebung des Tatorts vergeblich abgesucht.