Am 11. September im Ortskern Lokale Unternehmen und Vereine zeigen sich beim „Hagener Herbst" Von Thomas Wübker | 01.09.2022

Am Sonntag, 11. September, ist „Hagener Herbst“ im Ortskern von Hagen atw. Dann präsentieren sich die Unternehmen und Vereine aus der Gemeinde und zeigen, was sie machen und was sie können.