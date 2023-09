Die Information zum aktuellen Gesundheitszustand des 82-jährigen Mannes teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Montagvormittag auf Anfrage der Redaktion mit. Am Sonntag hatte es geheißen, dass der Senior schwer verletzt wurde und Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden könne.

Radfahrer auf abschüssiger Strecke unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der Mann am Samstag gegen 10.55 Uhr auf dem schmalen Wiesentalweg mit einem Traktor zusammengestoßen, der ihm entgegen kam. Der Radfahrer sei gegen den linken hinteren Reifen und einen Metalltritt gefahren, heißt es von der Polizei dazu jetzt.

Der Mann, der auf einem „normalen“ Herrenrad und nicht auf einem E-Bike saß, hatte den Wiesentalweg in Richtung Hagen befahren. Der Radfahrer sei auf abschüssiger Strecke unterwegs gewesen, berichtet der Polizeisprecher. In einer Rechtskurve sei ihm dann ein Traktor entgegen gekommen. Dieser habe, das hatten die Ermittler am Sonntag mitgeteilt, noch versucht, mit seinem Gefährt nach rechts in den Graben auszuweichen. Den Zusammenstoß habe der 63-jährige Treckerfahrer dennoch nicht verhindern können.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber hatte den verletzten Radfahrer nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Aktuell werde nicht gegen den Traktorfahrer ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Die Befragung des Radfahrers zum Unfallhergang steht noch aus.