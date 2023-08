Wie die Polizei in Osnabrück mitteilt, waren beide Unfallbeteiligte in ihren Autos auf der Hüttenstraße unterwegs und kamen sich entgegen. Ein 61-Jähriger aus Osnabrück fuhr mit seinem Skoda in Richtung Georgsmarienhütte, ein 66-Jähriger aus Hagen mit seinem VW in Richtung Hagen.

Einer der beiden Fahrer muss seine Fahrspur verlassen haben, denn in Höhe der Brückenstraße kam es zur Kollision. Die Autos prallten seitlich aneinander. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Vielzahl von Autoteilen hatten sich auf der Straße verteilt und mussten beseitigt werden. Daher kam es auf der Hüttenstraße kurzzeitig zu Behinderungen. Eine erste Befragung der Beteiligten ergab, dass keiner der beiden Fahrer seine Spur verlassen haben will. „Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen daher noch“, so die Polizei.