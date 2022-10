Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den in Hagen geflohenen Schmuckdieb bisher nicht fassen. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Während der Öffnungszeit Unbekannter schlägt in Hagen aTW Schmuckvitrine mit Hammer ein und flieht mit Diebesgut Von Meike Baars | 26.10.2022, 18:30 Uhr

Ein bisher unbekannter Dieb hat am Mittwoch am helllichten Tag Beute in einem Uhrengeschäft in Hagen aTW gemacht. Laut Polizei schlug er mit einem Hammer eine Vitrine ein. Er soll ein Messer bei sich getragen haben. Während des Diebstahls befanden sich Kunden im Laden.