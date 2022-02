Hunderte waren der Einladung von Hagens Bürgermeisterin Christine Möller gefolgt und kamen zu einer Friedenskundgebung vor der Ehemaligen Kirche. FOTO: Dominik Lapp Wegen Krieg in der Ukraine Hunderte kommen in Hagen zu spontaner Friedenskundgebung Von Dominik Lapp | 25.02.2022, 20:37 Uhr

Der Krieg in der Ukraine macht auch die Menschen in Hagen sprachlos, wütend und traurig. Aus diesem Grund hatte Bürgermeisterin Christine Möller im Namen der Gemeinde und der Kirchengemeinden am Freitagabend zu einer Friedenskundgebung eingeladen. Hunderte kamen.