Mit dem Messer beim Juwelier Überfall am helllichten Tag in Hagen aTW: Immer noch keine heiße Spur Von Raphael Steffen | 20.11.2022, 10:53 Uhr

Im Oktober hat ein Dieb am helllichten Tag die Vitrine eines Juweliers in Hagen a.T.W. eingeschlagen und sich an Wertsachen bedient. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich die Polizei zum Stand der Ermittlungen.