Aufgeben? Nicht mit Deborah Junge Frau mit Down-Syndrom macht ihr Sportabzeichen in Hagen aTW Von Julia Bertram | 27.08.2023, 09:03 Uhr Deborah ist auf dem Sportplatz in Hagen aTW aufgrund des sommerlichen Wetters ganz schön ins Schwitzen gekommen. Foto: Julia Bertram

Raus aus der Komfortzone: Deborah Meyer hat am Mittwoch auf dem Sportplatz in Hagen aTW die letzte Disziplin für das deutsche Sportabzeichen bewältigt. Was sie dazu bewogen hat, sich dieser Herausforderung zu stellen und wie sie die schwierigsten Momente geschafft hat.