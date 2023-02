Die Polizei sucht Trickdiebe, die in Hagen aTW und Osnabrück Schmuck von zwei Seniorinnen gestohlen haben. Foto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Taten in Hagen aTW und Osnabrück Teure Umarmungen: Trickdiebe stehlen Schmuck vom Körper der Opfer Von Anke Schneider | 27.02.2023, 16:18 Uhr

In Hagen und Osnabrück sind am Donnerstag zwei Diebstähle geschehen, die sich vom Tatmuster her ähnlich sind. In beiden Fällen wurden Personen auf der Straße angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und dann um ihren Schmuck gebracht.