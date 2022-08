Mit einem 1,0-Abi steht Simon Hestermeyer aus Hagen aTW die Welt offen. Er sagt, wie es dazu kam. FOTO: Julia Weßling up-down up-down Logo NEO Fleißig oder genial? Traum-Abi 1,0: Simon Hestermeyer aus Hagen aTW verrät sein Erfolgsgeheimnis Von Julia Weßling | 25.08.2022, 07:09 Uhr

Studieren können, was man möchte: Für viele bleibt der Wunsch vom Traumstudium unerfüllt, weil sie kein Abitur mit 1,0 in der Tasche haben. Simon Hestermeyer vom Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte hat es geschafft. Wir haben ihn nach seinem persönlichen Erfolgsrezept gefragt und was er damit jetzt macht.