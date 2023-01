Um diese Bäume in Natrup-Hagen geht es laut Straßenbaubehörde. Sie stehen den Plänen im Weg, an der L89 Entwässerungsrohre zu verlegen. Foto: Andre Havergo up-down up-down Am Dienstag, 24. Januar 2023 Straßenbaubehörde will zwölf Bäume in Natrup-Hagen fällen lassen Von Sandra Dorn | 22.01.2023, 16:28 Uhr

Zwölf Bäume müssen für Entwässerungsrohre an der L89 in Natrup-Hagen weichen: Das kündigt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an. Am Dienstag, 24. Januar, sollen die Arbeiten stattfinden. Es könne zu Verkehrsbehinderungen kommen.