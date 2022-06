Tritt in Zukunft etwas kürzer: „Stock“-Wirt Charly Niehenke. FOTO: Wolfgang Elbers Charly Niehenke geht in Altersteilzeit Was sich bei Stock in Hagen im Juli ändern wird Von Wolfgang Elbers | 10.06.2022, 13:30 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren gilt inzwischen in Hagen: Charly Niehenke, der Wirt der Gaststätte Stock, öffnet an sieben Tage in der Woche. Doch das ändert sich in Kürze: Der 65-Jährige wird nach dem „Stock Open Air“ am zweiten Juli-Wochenende „kürzer treten“.