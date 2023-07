Das Jungenzeltlager Hagen vor Abfahrt. Foto: Markus Bruns up-down up-down 131 Kinder und Jugendlich unterwegs Große Aufregung und viel Vorfreude beim Start des Jungenzeltlagers Hagen Von Markus Bruns | 08.07.2023, 12:00 Uhr

Das Jungenzeltlager der Gemeinde St. Martinus in Hagen hat sich am Freitag auf den Weg nach Spahnharrenstätte, einem Zeltplatz in der Nähe von Sögel, gemacht. Für zehn Tage genießen 131 Jungen im Alter von 9 bis 15 Jahren Spiele und Aktionen vor allem im Wald.