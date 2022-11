Sorgen auf Hagens Straßen für Recht und Ordnung: (von links) Martin Möller und Hans-Peter Kuzma. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Nah am Bürger - und am Täter Was machen eigentlich die zwei Polizisten in Hagen aTW? Von Johannes Kleigrewe | 19.11.2022, 10:37 Uhr

In Hagen dürften sie die meisten Menschen kennen: Martin Möller und Hans-Peter Kuzma. Die beiden Beamten arbeiten in der Hagener Polizeistation – und wohnen in der Kirschgemeinde. Hier erzählen sie, wieso zur Polizeiarbeit auch mal ein Schnack gehört. Und warum Hans-Peter Kuzma für eine Festnahme fünf D-Mark von seinem Sohn bekam.