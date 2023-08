Tag der offenen Tür am 3. September Hagen aTW: So sieht das neue Gustav-Görsmann-Haus aus Von Nico Marsänger | 26.08.2023, 12:16 Uhr Mit Doppelspitze: Das neue Gustav-Görsmann-Haus in Hagen aTW. Foto: Nico Marsänger up-down up-down

447 Tage sind seit dem Abriss des Vorgängerbaus vergangen, nun ist das neue Gustav-Görsmann-Haus in Hagen aTW quasi fertig. Bis zur Einweihung am 30. August bleibt nicht mehr viel tun. Wir durften bereits vorab einen Blick in den Neubau.