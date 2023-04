Nach dem Ritt in der Dressurprüfung kontrolliert Diana Münnich bei Horses and Dreams unter anderem, ob das Pferd Verletzungen hat. Ist irgendwo Blut zu sehen, führt das zur Disqualifikation. Foto: Jörn Martens up-down up-down Reiter aus aller Welt in Hagen aTW Als Steward bei Horses and Dreams: So schützt Diana Münnich die Pferde Von Arlena Schünemann | 22.04.2023, 06:45 Uhr

Pferdesport steht häufig in der Kritik. Die Vorwürfe: Die Tiere werden wie Sportgeräte behandelt, mit allen Mitteln zu enormen Höchstleistungen getrieben. Mit Horses and Dreams findet auf dem Hof Kasselmann in Hagen aTW seit Jahren ein internationales Reitevent der Spitzenklasse statt. Wie steht es da um das Wohl der Tiere? Eine, die sich darum kümmert, ist Diana Münnich.