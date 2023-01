Die Gemeinde Hagen aTW profitiert vom Breitbandausbau. Symbolfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Glasfaseranschlüsse buchbar Schnelleres Internet für mehr Haushalte in Hagen aTW möglich Von Raphael Steffen | 13.01.2023, 12:10 Uhr

In ländlichen Gebieten fördert der Landkreis Osnabrück den Anschluss der Haushalte an schnellere Internetverbindungen – so wie in Hagen aTW. Dort können Anwohner nun die neuen Angebote nutzen.