Das Team des Repair Cafés Hagen a.T.W. in der Werkstatt der Grundschule Gellenbeck. Foto: Kathrin Engelhardt up-down up-down Veranstaltungen gibt es seit fünf Jahren Repair Café in Hagen a.T.W.: Diese Gegenstände werden am häufigsten repariert Von Kathrin Engelhardt | 20.07.2023, 16:03 Uhr

Ganz nach dem Motto „Wegwerfen? Viel zu schade!“ werden im Repair Café in Hagen a.T.W. seit fünf Jahren die unterschiedlichsten Gegenstände wieder flott gemacht. Im Juni fand die 50. Veranstaltung statt. Wir haben nachgefragt, was am häufigsten zur Reparatur gegeben wird.