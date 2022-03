Schauspieler Heino Ferch und seine Frau und ehemalige Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette kommen zum Benefizturnier nach Hagen. FOTO: dpa/Sven Hoppe Benefizturnier "Reiter helfen Kindern" Wieso sich Heino Ferch für einen Hagener Reitverein engagiert Von Stella Blümke | 11.08.2021, 11:00 Uhr

T.W.. In Hagen findet das Benefizturnier "Reiter helfen Kindern" vom 18. bis 22. August statt. In den vergangenen Jahren konnte knapp eine Viertel Million Euro an wohltätige Vereine gespendet werden. Klappt das wieder? Dieses Jahr kommen Prominente und hochklassige Reiter wie Maurice Tebbel.