Schwedisches Gebäck, Reitsport und eine Lifestyle-Ausstellung: Das Programm bei Horses and Dreams 2023. Symbolfoto: imago images/Addictive Stock up-down up-down Im April in Hagen aTW Dalapferde und Zimtschnecken: So schwedisch wird das Programm rund um Horses and Dreams Von Catharina Peters | 01.04.2023, 13:07 Uhr

Wenn im April das internationale Reitsportturnier Horses and Dreams in Hagen aTW startet, wird der Hof Kasselmann in schwedisches Flair getaucht. Wir haben erste Infos dazu, wie das diesjährige Partnerland repräsentiert wird, was es zu essen und zu shoppen gibt.