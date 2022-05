Wie die Polizei Osnabrück mitteilt, wird in Hagen und Umgebung aktuell mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften nach einer 16-jährigen Schülerin namens Leonie gesucht. Die Jugendliche entfernte sich vermutlich in der Nacht zu Montag von ihrem Zuhause und ist seitdem spurlos verschwunden, so die Polizei. Bisher blieb die in den Morgenstunden begonnene Suche jedoch erfolglos. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Leonie.