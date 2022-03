Professionelle Video-Aufnahmen mit eigenen Drohnen: Der 30-jährige Gründer Pascal Menkhaus aus Hagen hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist mittlerweile seit einem Jahr damit erfolgreich auf dem Markt. FOTO: Ina Wemhöner 30-Jähriger startet nach Jobverlust neu Patrick Menkhaus aus Hagen verdient sein Geld jetzt mit Drohnen-Videos Von Ina Wemhöner | 06.03.2022, 11:14 Uhr

Der Jobverlust Anfang 2021 sei das Beste gewesen, was ihm habe passieren können, sagt der 30-jährigen Pascal Menkhaus aus Hagen heute. Nur so habe er all seinen Mut zusammennehmen und ein eigenes Business aufziehen können. Menkhaus machte sein Hobby zum Beruf und ist nun sein eigener Chef.