Auto-Parade: Die Oldtimer-Freunde Hagen fahren am Sonntag durch das Osnabrücker Land. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Ausfahrt durch den Südkreis Restaurierte Schätze: Rund 100 Oldtimer gibt es am Sonntag in Hagen zu sehen Von Thomas Wübker | 30.06.2022, 12:08 Uhr

Ihre Schätzchen zeigen am Sonntag, 3. Juli, die Oldtimer-Freunde Hagen bei ihrer traditionellen Ausfahrt. Die Wetterprognosen sind gut. Also wird der Lack von etwa 100 Autos in der Sonne glänzen.