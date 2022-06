Abschlussfeier der Oberschule Hagen. Hier die Klasse 10 H. FOTO: Andreas Dockmann-Völler up-down up-down Corona-Jahre überstanden Oberschule Hagen entlässt 65 Schüler Von Niklas Golitschek | 24.06.2022, 16:06 Uhr

Vor sechs Jahren haben die Schüler der Oberschule Hagen bei der Willkommensfeier in der Ehemaligen Kirche ihren Werdegang begonnen, am Freitag haben sie sich an diesem Ort mit ihrem Abschluss verabschiedet.