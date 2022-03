Für Norbert Pörtner ist es eine Ehre, als ehrenamtlicher Sterbe- und Trauerbegleiter zu arbeiten. FOTO: Dominik Lapp Auch für Trauernde da Warum Norbert Pörtner aus Hagen Menschen beim Sterben begleitet Von Dominik Lapp | 22.03.2022, 06:15 Uhr

Der Hospizverein Hagen feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Norbert Pörtner ist als Ehrenamtlicher von Anfang an dabei und begleitet Menschen beim Sterben, aber auch Hinterbliebene in ihrer Trauer. Was macht das mit einem Menschen?