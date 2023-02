Der Saal in der Vereinsgaststätte Zum Wiesental in Hagen aTW war ausverkauft. Foto: Musikverein Wiesental up-down up-down Ausverkaufter Saal Narren in Hagen aTW feiern Karneval im Wiesental Von Anke Schneider | 20.02.2023, 12:52 Uhr

Der Musikverein Wiesental hatte am 11. Februar zum traditionellen Karnevalsabend in die Vereinsgaststätte Zum Wiesental eingeladen. Rund 110 Gäste folgten der Einladung und feierten bis in den Morgen.