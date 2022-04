Das Feuer ist vom Wintergarten auf die Außenfassade und von dort auf das Dach des Wohnhauses übergegangen. FOTO: NWM-TV Haus ist nicht bewohnbar Nach Feuer in Hagen: Brandursache weiterhin ungeklärt Von Arlena Janning | 27.04.2022, 13:49 Uhr

Nachdem am Dienstagnachmittag der Wintergarten eines Zweiparteienhauses in Hagen in Brand geraten war, ist die Ursache des Feuers weiterhin unklar. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.