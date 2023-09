Rosinante ist in die Jahre gekommen. Die Stimme ist nach unten gesackt, die Lebensgeister schlummern ein bisschen. Umso genauer beobachtet die Stute das Treiben ihres Herren, umso philosophischer sind ihre Lebensbetrachtungen – und sie stecken voller Witz, den Mechthild Großmann zum Funkeln bringt.

Rosinante wird zur androgynen Pointe

Die Lautten Compagney Berlin hat die Abenteuer des „Don Quichote“ von Miguel de Cervantes mit spanischer Musik des 16. und 17. Jahrhunderts verwebt. Rosinante ist dabei vom Hengst der Romanvorlage zu Stute des Hörspiels geworden, eine androgyne Pointe, die erst dank Großmanns Stimme herrlich zündet.

Die Sicht eines Pferdes: Mechthild Großmann als Rosinante. Foto: Swaantje Hehmann

Konsequenterweise rennt also an diesem Abend kein Hengst galizischen Stuten hinterher, sondern galizische Hengste wecken die Fleischeslust einer gealterten Stute. Und wie junge Männer so sind: Sie flüchten vor der Sinnlichkeit des Alters.

Brillanter Text

Den Text hat der Schriftsteller Christian Filips auf Basis des Romans geschaffen. Das Ergebnis ist brillant; Großmann führt das Publikum in einer modernen, zugänglichen Sprache zu den bekannten Stationen im Leben des Ritters von der traurigen Gestalt, lässt ihn gegen Weinschläuche, Windmühlen und Hammel kämpfen und von der imaginären Geliebten Dulcinea schwärmen.

Die Musik betont dabei die Wehmut, die das verrückte Leben des Don Quichote grundiert. Nuria Sanromà Gabàs am Zink und Birgit Schnurpfeil an der Violine ergänzen sich zum virtuosen Melodie-Duett, und auch Ulrike Becker übernimmt mal den gesanglichen Part. Ausgangspunkt der Musik aber ist Michael Dückers Gitarrespiel, und die rhythmischen Akzente setzt Peter Kuhnsch mit seinem farbigen Spiel an Trommel, Tamburin und an den Kartal, also Klappern, die aus Indien nach Spanien gekommen sind und klanglich an Kastagnetten erinnern.

Hinter den Kulissen: Mechthild Großmann (rechts) und Geigerin Mirigit Schnurpfeil in der Künstlergarderobe, die gewöhnlich als Ratssaal dient. Foto: Swaantje Hehmann

Zentrum des Abends aber ist Großmann. Sie fühlt sich in die Psyche der Rosinante ein, sie folgt der Musik mal mit verträumtem Blick, mal mitschwingend. Sie schwärmt vom „Gras“, und wie sie das betont, legt die Vermutung nahe, dass hier weniger ein Pferd sein Futter findet, als vielmehr eine Frau eine stimulierende Rauchware. Und überhaupt, das Rauchen: Damit spielt Großmann natürlich auf ihre Rolle als kettenrauchende „Tatort“-Staatsanwältin an, aber das bleibt nur eine Anekdote am Rand. Am Ende ist Rosinante am Tisch eingeschlafen oder gar für immer entschlafen? Egal. Jedenfalls endet so ein bezaubernder, ein lustiger und manchmal melancholischer Abend