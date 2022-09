In Feierlaune war bei der Hagener Wiesn am Samstag nicht nur diese gut gelaunte Truppe. Foto: Thorsten Gunther up-down up-down Gut 1000 Gäste feiern ausgelassen Nach zweijähriger Corona-Auszeit kehrt die Wiesn zurück nach Hagen aTW Von Thorsten Gunther | 11.09.2022, 11:11 Uhr

Ein Kult-Event? Kann man so sagen. Am Samstag feierten mehr als 1000 Gäste ihre Hagener Wiesn. Bereits zum zwölften Mal boten die Veranstalter in einem Festzelt mit Bühne, Live-Musik und Oktoberfestbier all das, was mancher eigentlich eher im Süden der Republik erwarten würde.