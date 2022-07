Innerhalb kürzester Zeit ist es der dritte Besuch des Wandertags in Hagen. „Das liegt an den schönen Strecken, die Hagen zu bieten hat, an der guten Erreichbarkeit von Start und Ziel und der wunderbaren Unterstützung der Gemeinde und des Heimatvereins Hagen“, sagt Guido Hartstang, Marketingleiter des Medienhauses Neue OZ. Zwei Strecken hat der Heimatverein ausgearbeitet. Die eine ist mit rund zehn Kilometern selbst für kaum geübte Spaziergänger zu bewältigen. Etwas mehr Durchhaltevermögen erfordert die Tour II mit gut 15 Kilometern.

Beide Rundkurse starten am Schulzentrum an der Schopmeyerstraße, von dort geht es in Richtung Osten nach Mentrup-Hagen. Markante Punkte auf den Strecken sind die Kostümschneiderei von Stefanie Ludwig, die Schöppersiedlung und – nach einem leichten Anstieg – Achter de Welt am Dörenberg. Hier teilen sich die beiden Wege. Die Kurzwanderer werden nördlich der Iburger Straße (L96) durchs Wiesental zurück in den Ortskern geleitet. Auf dem Weg passieren sie den Hof Völler, wo die Jäger des Hegerings Hüggel Tierpräparate präsentieren. Für die besonders Ausdauernden geht es weiter zum Sunderbach. Der Umkehrpunkt befindet sich ungefähr an der Grenze zu Bad Iburg. Zurück gehen die Wanderer unterhalb der Iburger Straße über den Heidhorn. Die Strecken treffen sich Im Brook, die letzten Kilometer wandern dann alle wieder zusammen.

Gerade die kürzere Tour bietet sich an für die Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter. Jedes Kind erhält am Start einen Quizbogen. Die Fragen kann jeder gut beantworten, der auf der Strecke die Augen offen hält. Wer alles richtig beantwortet, kann bei einer Verlosung auf Futter für sein Sparschwein hoffen.

Startzeit für die lange Tour ist um 8.30 Uhr, für die kurze um 9 Uhr. Am Schulzentrum werden Stempelkarten an alle Teilnehmer ausgegeben. Stempel gibt es an zwei Kontrollpunkten, für die Kurzstrecke liegt der bei Achter de Welt, für die 15-Kilometer-Schleife am Sunderbach. Jeder Teilnehmer kann die abgestempelten Karten am Ziel gegen eine Erinnerungsmedaille eintauschen. Verpflegung für die Wanderung sollten sich die Teilnehmer selbst mitnehmen. An Start und Ziel werden ab 11 Uhr Getränke und Erbsensuppe (kostenpflichtig) angeboten.

Teilnahmekarten gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der NOZ und des OSC (3,50 Euro) oder direkt am Start (4,50 Euro).