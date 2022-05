Fernsehen und etliche Zeitungen berichteten: In die vom Hagener Verein „Positive Power for Children“ gebaute Schule sind Kinder und Lehrerin inzwischen eingezogen. FOTO: Positive Power for Children Verein „Positive Power for Children“ Fernsehen und Zeitungen in Indien berichten über Maria Kasselmann aus Hagen Von Petra Ropers | 14.05.2022, 08:01 Uhr

„From Germany with love“ titelte „The Hindu“, die drittgrößte englischsprachige Zeitung Indiens. Lokale Tageszeitungen, das Fernsehen und auch die sozialen Medien berichten: In Indien ist der Name Maria Kasselmann plötzlich in aller Munde. Was ist geschehen?