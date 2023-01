Im Landhotel Buller in Hagen soll der Internetempfang schlecht sein. Foto: Wibke Niemeyer up-down up-down Glasfaserausbau stockt schon lange Landhotel Buller in Hagen aTW wartet auf Turbo-Internet - seit Jahren Von Wibke Niemeyer | 11.01.2023, 16:12 Uhr

„Genießen Sie die Ruhe und Natur inmitten des Teutoburger Waldes“ - so steht es auf der Homepage des Landhotels Buller. Der Familienbetrieb in fünfter Generation in Hagen aTW wirbt mit Entspannung pur. Und was gehört dazu? Genau, das Handy mal zur Seite legen und sich unterhalten. Das fällt tatsächlich gar nicht so schwer.