Führerschein beschlagnahmt Kastenwagen überschlägt sich in Hagen auf der Sudenfelder Straße Von Catharina Peters | 07.08.2022, 14:12 Uhr

In Hagen in der Sudenfelder Straße hat sich am Freitag ein Kastenwagen überschlagen. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei Alkohol getrunken.