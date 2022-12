Seinen Kunden behandelt Mohammed Abdulrahman alle gleich - ob sie nun Jannes Brörmann heißen oder Karl-Theodor zu Guttenberg. Der Ex-Minister ist bei ihm Stammgast. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Auf einmal rief die Bild an Ex-Verteidigungsminister Guttenberg ist Stammgast bei Friseur in Hagen aTW Von Thomas Wübker | 10.12.2022, 06:42 Uhr

Mohammed Abdulrahman ist ein freundlicher Mann. In seinem Friseursalon in Hagen aTW werden alle gleich behandelt, auch wenn sie einen so großen Namen tragen wie Karl-Theodor zu Guttenberg. Er ist Stammgast im Barber Shop. Dass er prominent ist, hat Abdulrahman erst aus der Zeitung erfahren.