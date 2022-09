In Hagen und Bad Laer sind in dieser Woche einige gelbe Säcke und Tonnen stehen geblieben. Personalmangel und ein Fahrzeugschaden sind der Grund dafür. Foto: Awigo up-down up-down Personalmangel und Fahrzeugschaden Keine Abfuhr der gelben Tonnen in Hagen aTW und Bad Laer Von Anke Schneider | 08.09.2022, 15:32 Uhr

Aufgrund von fehlendem Personal konnte am Donnerstag, 8. September, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle in Teilen von Hagen aTW nicht starten. In Bad Laer musste am Mittwoch, 7. September, eine bereits begonnene Tour abgebrochen werden.