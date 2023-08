Spanisches Ambiente: In Hagen aTW eröffnet Tapas-Restaurant Carbonero

Authentizität ist im Carbonero oberstes Gebot: „Bei uns sind alle Köche echte Spanier“, erklärt Carmen Romero, Inhaberin des „Carbonero Tapas“. Diese würden einiges an Erfahrung aus der Heimat mitbringen.

Das spiegelt sich auch in der Speisekarte wider: Spanischer Ziegenkäse im Rosmarinmantel, gegrillte Garnelen, gefüllten Piquillo-Paprika oder hausgemachte Hackbällchen sind nur einige der über 40 Tapas-Auswahlmöglichkeiten. Außerdem gibt es typisch spanische Hauptgerichte wie Paella und verschiedene Fleisch- und Fischgerichte. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es Angebote.

Hagen aTW als dritter Standort des Restaurants

Hagen ist nach Ibbenbüren und Ostercappeln nun der dritte Standort des Restaurants. Vor allem wegen der Mentalität der Hagener freut sich Romero auf die dortige Eröffnung besonders: „Jeder hier grüßt freundlich, die Menschen sind total nett.“

Im Carbonero können Restaurantbesucher aus über 40 Tapas und anderen spanischen Gerichten wählen. Foto: Julia Bertram

Die Location in der Natruper Straße habe sich für das Restaurant einfach angeboten. Im Saal des Carbonero ist Platz für circa 150 Personen, im vorderen Bereich für weitere 120. Eine Terrasse mit ausreichend Sitzmöglichkeiten gibt es ebenfalls.

Im Gebäude des ehemaligen Matzkens

Gastronomische Einrichtungen haben im Gebäude eine lange Tradition. Vorgänger des Carbonero ist das Restaurant Matzkens, das bereits seit Anfang des Jahres geschlossen ist. Verpachtet an den neuen Betreiber ist das Gebäude laut Vermieter Thomas Lachmann schon seit April. Aufgrund der Umbauarbeiten und der Abstimmung mit den anderen Standorten öffnet das Carbonero nun erst Ende August.

„Barriga llena, corazón contento" – voller Bauch, glückliches Herz. So lautet das Motto des Carbonero. Foto: Julia Bertram

Romero ist schon seit 33 Jahren in der Gastronomiebranche tätig. „Einmal Gastronom, immer Gastronom“, sagt sie. Sie und alle Mitarbeiter seien mit Freude und Leidenschaft dabei und freuen sich auf die neue Herausforderung in Hagen.

Das sind die Öffnungszeiten

Das Restaurant in der Natruper Straße 56 in Hagen-Gellenbeck hat dienstags bis sonntags von 16.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. August, geht das Carbonero in Hagen erstmals in den Betrieb, eine offizielle Eröffnungsfeier mit Livemusik ist voraussichtlich in zwei Wochen geplant.