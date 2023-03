Nah bei den Reitprofis dabei sein: Horses and Dreams sucht auch in diesem Jahr ein Siegerehrungskind. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Im April in Hagen aTW Ganz nah bei Reitern und Pferden: Siegerehrungskind für Horses and Dreams gesucht Von Catharina Peters | 24.03.2023, 15:31 Uhr

Ende April startet das internationale Reitturnier Horses and Dreams in Hagen aTW auf dem Hof Kasselmann. Der Veranstalter sucht auch in diesem Jahr wieder ein Siegerehrungskind, das beim großen Finale dabei ist und den Profi-Sportlern die Hand schütteln darf.