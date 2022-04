So sieht das Rahmenprogramm bei Horses and Dreams 2022 aus. (Archivbild) FOTO: Hof Kasselmann/Mehmet Akdag Keine Corona-Beschränkungen mehr Hymne, Impfaktion und Schlittenhunde: Das Programm von Horses and Dreams 2022 Von Catharina Peters | 19.04.2022, 14:28 Uhr

Das internationale Reitsportturnier Horses and Dreams 2022 startet am Mittwoch, 20. April, in Hagen. Dieses Jahr ist das Partnerland Kanada. Wie sieht das Eventprogramm aus? Welche Shows gibt es und was kostet das Ganze?