Gutes Wetter und volle Tribünen: Im vergangenen Jahr waren rund 51.000 Besucher zu Horses and Dreams nach Hagen gekommen. Viele von ihnen sind mit dem Auto angereist. Der ÖPNV bietet eine Alternative. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Ohne Auto nach Hagen aTW Horses and Dreams 2023: Mit Bus und Bahn zum Pferdesportevent – so funktioniert‘s Von Arlena Schünemann | 03.04.2023, 06:45 Uhr

Die internationale Reitsportveranstaltung Horses and Dreams auf dem Hof Kasselmann in Hagen aTW lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Viele von ihnen kommen mit dem Auto, aber ist das unbedingt notwendig? Alle Infos zur Anreise mit Bus und Bahn.