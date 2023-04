Logo NEO Die Dalapferde stammen ursprünglich aus der schwedischen Region Dalarna und gelten heute als schwedisches Nationalsymbol. Auch bei Horses and Dreams meets Sweden auf dem Hof Kasselmann in Hagen aTW sind die bunten Pferdefiguren in verschiedenen Variationen zu finden. Foto: Jörn Martens up-down up-down Schwedisches Flair in Hagen aTW Horses and Dreams 2023: Fünf Tipps, die sich Besucher nicht entgehen lassen sollten Von Arlena Schünemann | 20.04.2023, 13:37 Uhr

Zwischen Dressurplatz, Lifestyle-Ausstellung und Springstadion ist einiges los auf dem Hof Kasselmann in Hagen aTW. Bis Sonntag findet dort das internationale Reitturnier Horses and Dreams statt. Was sollten Besucher auf dem Gelände unbedingt ansteuern? Fünf Tipps in der Übersicht.